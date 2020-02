Goud voor Henk Grol bij Grand Slam van Parijs

Hij versloeg in de finale de Japanner Kokoro Kageura, die hij keurig achter het been haakte en ten val bracht. Het was de eerste toernooi-overwinning van Grol sinds zijn zege in de Grand Slam van Osaka in december 2018.

Roy Meyer, zijn concurrent in de strijd om het ene te vergeven olympische ticket, belandde na een nederlaag in de kwartfinales in de herkansingen. Na een nederlaag tegen de Cubaan Andy Granda verspeelde hij ook het zicht op een bronzen plak.

Michael Korrel

Michael Korrel heeft een bronzen medaille overgehouden aan de Grand Slam in Parijs. De Nederlander won het eremetaal in de klasse tot 100 kilogram na een zege op de Serviër Bojan Dosen. Hij maakte in de extra tijd een succesvolle armzwaai.

Korrel begon als favoriet aan het toonaangevende toernooi in de Franse hoofdstad. Hij is de huidige nummer 1 op de wereldranglijst in de klasse tot 100 kilogram, mede dankzij zijn zege eind vorig jaar in de World Masters. Het ging voortvarend tot aan de halve finales, maar daarin stuitte de Israëliër Peter Paltchik hem. Vervolgens was brons de troostprijs.

Van ’t End

Noël van 't End is op de vijfde plaats geëindigd op het Grand Slam van Parijs. De regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram verloor zijn strijd om het brons van de Fransman Axel Clerget. De Nederlander kreeg drie keer een waarschuwing, waardoor zijn tegenstander de zege kreeg toegewezen.

Van 't End begon het prestigieuze toernooi in de Franse hoofdstad met overwinningen op de Canadees Mohab El Nahas, de Fransman Maxime Aminot en de Pool Piotr Kuczera. Na een nederlaag in de halve finales tegen de Japanner Kenta Nagasawa restte de partij om het brons tegen Clerget, de Fransman die hij vorig jaar nog had verslagen in de kwartfinales van het voor hem zo glorieus verlopen WK in Tokio.