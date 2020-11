’Lewis Hamilton begeeft zich soms op glad ijs’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

Ook komt de dramatische start van Max Verstappen aan bod. En hoe kon zijn Red Bull verkeerd zijn afgesteld?

Op het drijfnatte circuit van Istanbul Park was er lange tijd een felle strijd om de eerste plek. Ondanks de vele kanshebbers was het toch weer ’gewoon’ Hamilton die als winnaar uit de bus kwam. Albers had Lance Stroll de overwinning gegund, zo laat hij weten. De Racing Point-coureur kende aanvankelijk een geweldig weekeinde, maar werd op zondag de dupe van de tactiek van zijn team.

De race van Verstappen verliep teleurstellend, al was Red Bull over het gehele weekeinde gezien wel het sterkste team. De frustratie nam direct na de start al flink toen, nadat Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon slecht van hun plek wegkamen. In de podcast bespreken Albers en Van Haren de verkeerd afgestelde voorvleugel van de Red Bull, de dubbele wielspin en het paradoxale gegeven dat Max ’langzamer’ werd toen de baan opdroogde.