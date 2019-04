PSV pakt tegen Ajax landstitel

In de kampioenswedstrijd kwam PSV nauwelijks in de problemen. Gaston Pereiro en Luuk de Jong zetten de Eindhovenaren in de eerste helft op een comfortabele 2-0 voorsprong. Vrij snel na rust besliste Steven Bergwijn met de derde treffer het duel.

De topper werd na de 3-0 nog even ontsierd doordat Ajax-fans brandende fakkels in een PSV-vak gooiden. Na een korte onderbreking kon het duel weer worden hervat.

Het drama werd voor Ajax tien minuten voor tijd nog erger toen verdediger Nicolas Tagliafico met rood het veld moest verlaten. Zijn harde charge op Hirving Lozano werd met geel bestraft. Dat betekende zijn tweede prent en dus rood. Enkele minuten later werd ook Siem de Jong door scheidsrechter Danny Makkelie van het veld gestuurd. De invaller ging op de voet van Santiago Arias staan. Daarna veranderde er niets aan de score en barstte het feest in Eindhoven los.

Het is voor Phillip Cocu zijn derde landstitel als trainer van PSV. Eerder pakten de Eindhovenaren onder zijn leiding het kampioenschap in 2015 en 2016. Vorig jaar sloeg Feyenoord toe. De Rotterdammers bleken dit jaar geen partij in de strijd om de titel. Hetzelfde geldt voor Ajax, dat nu op een onoverbrugbare tien punten achterstand is gezet.