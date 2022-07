Van der Poel gefrusteerd over eigen niveau: ’Ik weet ook de reden niet’

Nota bene in de streek waar hij normaal zo sterk is, speelde hij geen enkele rol om de ritzege. Van der Poel zei alleen maar te kunnen hopen dat het beter wordt. „Anders wordt het nog een lange Tour voor me.”

Steeds meer lijkt hij te beseffen dat het al langer niet goed zit met de vorm. Van der Poel meldde woensdag zelfs dat hij zich in de Giro d’Italia al niet topfit had gevoeld. „Ook al pak ik daar op de eerste dag de roze trui en zat ik later vaak mee in ontsnappingen, zelfs in de laatste week. Maar vaak was ik ook de eerste renner die eraf moest.”

Een trainingskamp in Livigno na de Giro had hem ook niet het juiste gevoel gegeven. „Eigenlijk heb ik me alleen thuis in de week voor de Tour goed gevoeld. Toen had ik het idee dat ik steeds beter begon te rijden. In de Tour viel de tijdrit me tegen, daarna waren het vrij rustige dagen. Maar in de rit naar Calais merkte ik al dat ik tekort kwam. Dat bleek vandaag ook.”

Van der Poel noemde het „frustrerend” dat hij niet het niveau haalt dat hij voor ogen heeft. „Ik moet maar hopen dat het beter wordt. Ik weet ook de reden niet. Dat maakt het extra vervelend.”