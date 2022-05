Scorende Memphis helpt Barcelona aan driepunter tegen Mallorca

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

FC Barcelona kon een overwinning in eigen huis gebruiken na de nederlagen tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League en Cádiz en Rayo Vallecano in de competitie. Met Depay en Frenkie de Jong in de basis domineerde de thuisploeg. Depay nam in de 25e minuut een lange pass van Jordi Alba goed aan en schoot raak.

In de tweede helft verdubbelde Sergio Busquets de marge met een raak schot. Nadat een doelpunt van Ferran Torros was afgekeurd wegens buitenspel, scoorde Mallorca. Uit een vrije trap tikte Antonio Raillo binnen en bracht de spanning voor de slotfase terug.

In de tweede helft maakte Ansu Fati zijn rentree bij Barcelona, na lang blessureleed. Het 19-jarige talent raakte in januari opnieuw geblesseerd toen hij zijn comeback maakte in het bekertoernooi.