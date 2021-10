Jeffrey Herlings verliest leiding in WK-stand

De Fransman eindigde in de eerste manche als tweede achter de Zwitser Jeremy Seewer. Febvre was in de laatste rondes op jacht naar de koploper, maar de Kawasaki-coureur maakte in de laatste ronde een fout en ging onderuit. Hij had echter genoeg voorsprong op Herlings om de tweede plaats veilig te stellen.

De Brabander had in de strijd om de wereldtitel 1 punt voorsprong op Febvre. Hij begint nu later op zondag met 1 punt achterstand op de Fransman aan de tweede manche in Pietramurata. De verschillen in de top van het klassement zijn bijzonder klein. Titelverdediger Tim Gajser eindigde in de eerste van twee manches als vierde en staat in het klassement derde op 6 punten van Febvre. Glenn Coldenhoff kwam als zesde over de finish.

Na de GP van Garda staan nog twee grands prix op het programma in Mantova, op 7 en 10 november.