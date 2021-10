Jeffrey Herlings zakt door val naar derde plek in WK-stand

Hij eindigde als derde in de eerste manche en werd vierde in de tweede manche, na twee valpartijen. In het WK-klassement zakte Herlings van de eerste naar de derde plaats.

De 27-jarige Brabander moest na de eerste manche de koppositie al afstaan aan Romain Febvre. Zijn achterstand op de Fransman in het klassement liep na de tweede manche op tot 3 punten. Herlings hield de schade relatief beperkt, door na zijn tweede valpartij in de slotfase van de race nog op te rukken van de elfde naar de vierde plek aan de finish.

Tim Gajser won de tweede manche. De Sloveense titelverdediger in de MXGP nestelde zich daardoor op de tweede plaats in het WK-klassement, op 1 punt van Febvre. Het seizoen eindigt met twee grands prix in Mantova, op 7 en 10 november.