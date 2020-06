Barça-trainer hekelt videoscheids bij Real Madrid

De videoscheidsrechter van dienst keurde een treffer van Real Sociedad om onduidelijke reden af. En Karim Benzema scoorde voor Real, terwijl hij even daarvoor de bal met een arm had beroerd. „Iedereen heeft gezien wat er is gebeurd en iedereen mag zijn eigen conclusies trekken”, zei Setien. „Maar het is wel raar dat de ene videoscheidsrechter anders oordeelt dan de andere. We moeten het systeem beter gebruiken.”

„Discussies over de scheidsrechter horen bij het voetbal”, vervolgde Setien. „Dat zal altijd wel zo blijven. Maar de videoscheidsrechter kan ons wel helpen om alles eerlijker te maken.”

Real Madrid heeft na de zege op Real Sociedad de beste papieren voor de landstitel. De koploper van la Liga staat in punten gelijk met FC Barcelona, maar heeft een beter resultaat aan de twee onderlinge duels met de grote rivaal overgehouden. „De titelrace is niet gelopen”, benadrukte Setien . „Er zijn nog acht duels te spelen. Zij hebben nog lastige duels en wij ook.”