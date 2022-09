Haaland dient oude club nederlaag toe met waanzinnige goal

Naast Haaland stond ook Nathan Aké in de basis. De Oranje-international vormde samen Manuel Akanji het centrale duo bij de Engelse kampioen. Ondanks alle hype over het weerzien van de Noor en de Duitse club viel het eerste bedrijf enorm tegen. Vooral City liet voor eigen publiek bar weinig zien. Het enige schot op doel in de eerste helft was ook van de bezoekers, al lag Ederson geen seconde wakker van de poging van Salih Özcan.

Na rust leek Ederson wel geslagen bij de eerste echte grote kans. Marco Reus speelde zich knap in schietpositie, maar mikte net voorlangs. Even later was daar wel de verdiende voorsprong voor de Duitser. Reus legde de bal op het hoofd van Jude Bellingham die raak knikte.

Daarna kwam City er wat meer uit met ook een eerste mogelijkheid voor Haaland, maar de spits schoot vanuit een lastige hoek tegen de buitenkant van de paal. Zonder dat er echte een kansenstroom ontstond werd het gelijk. John Stones ramde vanaf een kleine twintig meter de bal keihard binnen. Een fraaie goal, maar niet de mooiste, zo bleek even later. Na een fraaie voorzet met buitenkant voet van Joao Cancelo scoorde Haaland door al zwevend de bal met een karatetrap in te tikken. Het was een treffer die Dortmund niet meer te boven kwam in het restant.

In Kopenhagen eindigde het andere duel in groep G tussen FC Kopenhagen en Sevilla in 0-0. De van Ajax gehuurde Mohamed Daramy stonden bij de Denen in de basis.