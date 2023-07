LIVE Tour: beslissende fase aangebroken op Jaizkibel

Volg de etappe hier via ons Live Widget - Tekst gaat hieronder verder

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 2 (van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián over 208,9 kilometer).

Jaizkibel

Na de 3200 hoogtemeters van zaterdag, volgen er ook op zondag nog 3000 hoogtemeters meteen. In de finale wordt er van de beruchte Jaizkibel (8,1 kilometer van 5,3 procent) afgedaald naar het slotakkoord van 7,6 kilometer. Weer kansen dus voor Mathieu van der Poel, weet Breukink.

De oud-renner koerste zelf ook over de Jaizkibel, zo vertelt hij. ,,Bij de Tour-start van 1992 kwamen we eroverheen. Ik denk dat de finale iets makkelijker is ten opzichte van zaterdag. Wellicht dat iemand als Biniam Girmay hier met de zege aan de haal kan gaan. Je gaat veel dezelfde namen zien denk ik.”

Dalen na dood Mäder

Ergens doet de finale denken aan die van Milaan-San Remo, al ziet Breukink dit anders. ,,Ik denk het niet, deze afdaling is toch wat anders. Het is nu sneller naar de finish. Ik denk dat alle klassementsrenners hier wel makkelijk overheen komen.”

Erik Breukink.

Een afdaling naar de finish, die kort komt na de dood van Gino Mäder, onlangs in de Ronde van Zwitserland. ,,Ik denk niet dat renners veel risico gaan nemen nu. Wellicht dat Tom Pidcock wat kan met zijn daalkunsten, maar dat is wel op de limiet.”

Casartelli

De dood van Mäder deed Breukink denken aan de Tour van 1995, toen Fabio Casartelli het leven liet. ,,Ik lag er toen ook bij, alleen ik kon wel verder. Pas na de finish wist ik wat er was gebeurd met Casartelli. Een verslaggever vertelde mij dat hij was overleden, die begon er ineens over.”

Over het eindresultaat van deze rit: ,,De klassementsrenners zullen niet reageren bij aanvallen, al zullen we ze geen tijd willen verliezen. Het blijft aftasten op het begin.”