Spelers PSV en Feyenoord mijden contact met pers vanwege coronavirus

De twee topclubs geven hiermee invulling aan de adviezen die zijn gegeven naar aanleiding van het nieuwe coronavirus. Zo heeft de Eredivisie CV de clubs opgeroepen om de spelers voorlopig uit publieke ruimtes te houden, waarbij de mixed zone wel een uitzondering is. PSV en Feyenoord gaan nog iets verder en houden hun spelers ook weg bij de pers. De Eindhovenaren zeggen daarmee invulling te geven aan het advies van het RIVM dat inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten zoveel mogelijk beperken.

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries schuift na het duel wel naast trainer Ernest Faber aan bij de persconferentie. "Hopelijk hoeven we dit maar één keer te doen", aldus PSV. "We kunnen de protocollen die partijen ons opleggen, met name het RIVM, echter niet allemaal in de wind slaan."