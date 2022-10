Ten Hag en United rekenen in topper af met Tottenham

Na de afgang in de vorige topper (6-3 op bezoek bij Manchester City) nam United dit keer vanaf het begin het initiatief. Tottenham had op enkele momenten na weinig te vertellen en mocht Hugo Lloris danken dat het bij rust nog 0-0 was. De doelman had een paar uitstekende reddingen in huis.

Direct na de pauze was de Fransman wel geklopt, toen een schot van Fred buiten zijn bereik binnenviel. Het feest werd nog wat groter, nadat Bruno Fernandes de bal voor zijn voeten kreeg en deze heerlijk in de verre hoek plaatste.

Hoewel de zege meer dan welkom is, zal Ten Hag ook verheugd zijn met het spel. Vooral in het eerste uur was zijn elftal zeer dominant en Tottenham kreeg amper kansen om toe te slaan.

Manchester United staat door de zege vijfde, maar het gat met koploper Arsenal is wel zeven punten. The Gunners komen midweeks niet in actie in de competitie vanwege het inhaalduel in de Europa League tegen PSV.

Darwin Nunez. Ⓒ ANP / AFP

Zege Liverpool dankzij Nunez

Liverpool heeft in de Premier League voor de tweede opeenvolgende keer gewonnen. Op Anfield werd West Ham United verslagen, 1-0.

Na ruim 20 minuten kwam Liverpool, met zoals gebruikelijk Virgil van Dijk centraal in de verdediging, op voorsprong. Darwin Núñez, moeizaam begonnen bij zijn nieuwe club, scoorde met het hoofd. De voorbereiding op de treffer kwam van Thiago en Kostas Tsimikas, voormalig speler van onder meer Willem II.

Enkele minuten later was Núñez zelfs dicht bij de 2-0, maar nu strandde hij op doelman Lukasz Fabianski. Verder schoot hij voor rust ook nog eens op de paal.

Ondanks het overwicht van Liverpool kreeg West Ham in de 45e minuut een enorme kans op de gelijkmaker. Jarrod Bowen mocht aanleggen van 11 meter, maar doelman Alisson stopte zijn inzet.

In het afgelopen weekeinde had Liverpool ook Manchester City verslagen (1-0). De club is na een tegenvallende start van het seizoen inmiddels weer wat geklommen op de ranglijst, maar heeft nog wel 11 punten achterstand op koploper Arsenal.

Averij Chelsea

Chelsea liet woensdag wel punten liggen. Het kwam op bezoek bij Brentford FC niet verder dan 0-0. Hakim Ziyech zat de hele wedstrijd op de bank.