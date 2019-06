Dumoulin mist Tour de France

Dumoulin geeft zijn herstel de voorkeur. Afgelopen zondag werd hij geopereerd aan zijn knie. Er werd een snee van circa vijf centimeter gemaakt om een stukje gravel te kunnen verwijderen. Dit zorgde waarschijnlijk wekenlang voor de nodige irritatie in de knie. Deze blessure liep hij op bij een val in de vierde rit van de Giro d’Italia.

Dumoulin wilde afgelopen maandag nog afreizen naar La Plagne voor een hoogtestage, maar halverwege de rit realiseerde hij zich dat dit niet mogelijk was. Voorbij Nancy keerde hij om naar huis.

Dumoulin: „De laatste maand is met talrijke tegenslagen is het herstel van de knie zeer moeilijk geweest. Na wat er in de Giro is gebeurd, wilde ik echt gaan voor de Tour, maar deze week realiseerde ik me dat het gewoon niet realistisch is dat mijn niveau er op tijd is. Ik heb er alles aan gedaan om de Tour te halen, maar ik moet echt naar mijn lichaam luisteren en me nu bevrijden van een onrealistisch doel.”

Dumoulin is niet de eerste grote naam die afvalt. Eerder liet Chris Froome al weten niet aan de start te verschijnen van de Ronde van Frankrijk. De Britse wielrenner, die de Tour vier keer won, liep bij een dramstische val tijdens de verkenning van het tijdritparcours van het Critérium du Dauphiné tal van breuken op en is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

