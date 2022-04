Roger Schmidt mist veel spelers bij bezoek aan Leeuwarden

„We hebben veel afwezigen”, zo verklaarde de Duitser trainer op de Herdgang. „Voor Armando Obispo en Olivier Boscagli is het seizoen over, Phillipp Mwene haalt misschien nog laatste twee duels. Noni Madueke is er misschien volgende week weer bij en Yorbe Vertessen kan misschien laatste wedstrijd nog spelen. Daarnaast is Vinicius geschorst tegen SC Cambuur.”

Buiten het rijtje dat Schmidt opsomde, ontbreekt ook Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander kampt al sinds begin oktober met een zware knieblessure. Verder is de 19-jarige Fredrik Oppegård, die al een paar keer inviel, ook afwezig. Zodoende zijn Jong PSV-spelers Jenson Seelt en Johan Bakayoko aan de selectie toegevoegd.

PSV moet winnen om de druk op Ajax, dat vorige week verslagen werd in de bekerfinale, hoog te houden. De Amsterdammers hebben een voorsprong van vier punten en een veel beter doelsaldo.