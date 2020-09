Maxi Romero redt PSV en blunderende Yvon Mvogo met late treffer

PSV had vrij spel, maar kon moeilijk een gaatje in de Emmense muur boren. De bezoekers kozen namelijk voor een duidelijke tactiek: diep op eigen speelhelft tegenhouden en loerend op de counter. Emmen versierde daardoor een hoekschop, waaruit het gevaarlijk werd. Robbert de Vos volleerde de bal richting de bovenhoek, maar met een stijlvolle redding wist Yvon Mvogo de inzet te pareren.

Kort daarna kwam PSV op voorsprong via Noni Madueke. Emmen was even uit positie en daar wist de thuisploeg optimaal van te profiteren. Vanaf rechts werd de bal via snelle combinaties naar links verplaatst, waar de mee opgekomen linksback Philipp Max vrij stond en vervolgens een vlijmscherpe voorzet afleverde. Madueke - die een basisplaats kreeg van Schmidt - kon de bal gemakkelijk in het doel lopen. Het was het eerste Eredivisiedoelpunt voor de 18-jarige Engelsman. Heel veel meer was er niet te beleven tijdens de eerste helft in Eindhoven.

Noni Madueke neemt de openingstreffer tegen Emmen voor zijn rekening. Ⓒ ANP/HH

Het tweede bedrijf ging verder waar de eerste geëindigd was: weinig spektakel. PSV had weliswaar het balbezit, maar door de verdedigende instelling van Emmen kwam de formatie van Schmidt vrijwel niet tot uitgespeelde kansen. Emmen hield simpelweg de deur op slot, ondanks de 1-0 achterstand. Zelf was Emmen ook niet bij machte om gevaar te stichtten.

Er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor PSV, totdat Mvogo in de 83e minuut hopeloos in de fout ging. Max werd onder druk gezet, maar kon alsnog gemakkelijk de bal richting zijn doelman passen. Mvogo, door Schmidt gehaald wegens zijn meevoetballende kwaliteiten, liet de bal pardoes over zijn voet stuiteren, die - terwijl Mvogo er nog achteraan holde - zomaar in het doel van PSV rolde: 1-1.

De tijd begon de tikken voor PSV, dat volop in de aanval ging. De thuisploeg creëerde een aantal grote kansen via Donyell Malen, maar Dennis Telgenkamp was alert en hield de PSV-aanvaller van scoren. Dat lukte de Emmen-doelman niet toen invaller Maxi Romero de bal in de laatste seconde van de wedstrijd via de paal PSV alsnog de winst bezorgde, tot grote opluchting van Mvogo.

