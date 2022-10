Premium Het beste van De Telegraaf

Jillert Anema wil niet te vroeg juichen Ritsma wordt kritisch gevolgd: ’We hebben felle discussies gehad’

Door Nick Tol& Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Rintje Ritsma Ⓒ Timsimaging

UTRECHT/INZELL - In de Nederlandse schaatswereld is overwegend enthousiast gereageerd op de aanstelling van Rintje Ritsma als nieuwe bondscoach van de teamonderdelen op de langebaan. Al wil Jillert Anema niet te vroeg juichen. „Of ik goed met hem kan opschieten, maakt in dit geval niet uit”, zegt de trainer van drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten. „Als Rintje vanaf nu altijd de goede keuzes maakt, is hij hartstikke top. Als ik het nooit met hem eens ga zijn, vind ik het drie keer niks.”