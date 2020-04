’Tour de France kent perfecte omstandigheden voor een ramp’

„Duizenden mensen van over de hele wereld die samenkomen en van dorp tot dorp reizen. Zo zou het virus hoogtij kunnen vieren. Het zouden de perfecte omstandigheden voor een ramp zijn”, aldus Sridhar tegenover Cyclingnews.

„Zelfs als Frankrijk het virus tegen augustus onder controle zou hebben, zouden al die mensen die uit verschillende windhoeken het land binnenkomen het virus een nieuwe duw in de rug kunnen geven.”

Woensdag traden organisator ASO en de internationale wielerunie UCI naar buiten met het besluit dat de Tour wordt verplaatst van juni/juli naar augustus/september. Dit kon niet anders, omdat de Frans president Emmanuel Macron twee dagen daarvoor had aangekondigd dat massa-evenementen tot medio juli verboden blijven.

Volgens Sridhar moet de Tour alsnog worden afgelast. „Het zou een pijnlijke beslissing zijn de Tour niet door te laten gaan, maar eigenlijk hebben ze geen keuze. Het is gewoon het verstandigste om er een streep door te zetten.”

Kopmannen Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Ⓒ ANP

Steven Kruijswijk

Kopman Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma is blij dat er een nieuwe datum is gevonden voor de Tour, maar blijft huiverig.

„Ik ga er vanuit dat de organisatie in overleg met de Franse overheid tot deze datum is gekomen, maar dan nog is er natuurlijk geen honderd procent zekerheid. De gezondheid staat boven alles. Er moet nog veel gebeuren, voordat heel de samenleving weer op gang is gekomen. Als we ons tijdens de Tour zorgen over het virus moeten maken, lijkt me het niet veilig genoeg om die door te laten gaan. Wanneer we starten moeten we onbezorgd op de fiets kunnen zitten.”