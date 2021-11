Suzanne Schulting moet genoegen nemen met brons, goud op gemengde relay

Schulting won dit seizoen twee World Cups op de 1000 meter en werd één keer verslagen door Kristen Santos uit de Verenigde Staten. De 24-jarige Friezin reed zaterdag al naar het brons op de 1500 meter. Op de 500 meter lag ze ook op koers voor een medaille, maar in het slot van de race klapte ze tegen het ijs na een net wat te moeilijke manoeuvre.

Vorig weekeinde in Debrecen pakte Schulting goud op de 500, 1000, 1500 meter en op de relay. Schulting is regerend Europees- en wereldkampioen allround. Ook Xandra Velzeboer presteerde uitstekend op de 1000 meter in Dordrecht. In de B-finale versloeg de 20-jarige Nederlandse grote namen als Arianna Fontana en Kristen Santos.

Goud op gemengde estafette

Op de gemengde estafette was er goud voor Schulting & co. Het team van bondscoach Jeroen Otter bleef Hongarije in de Optisport Sportboulevard net voor.

Voor Nederland kwamen behalve Schulting, Sjinkie Knegt, Selma Poutsma, en Jens van 't Wout in de eindstrijd in actie. Knegt nam de plaats in van Itzhak de Laat, die in de halve finale nog deel uitmaakte van het viertal. Van 't Wout nam de laatste ronden voor zijn rekening en finishte net als eerste. Hongarije won zilver en China brons.

Vorig weekeinde strandde het Nederlandse team bij de wereldbeker Dordrecht al in de kwartfinale vanwege diskwalificatie. De gemengde estafette is begin volgend jaar in Beijing een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen.