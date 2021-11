Suzanne Schulting moet genoegen nemen met brons op 1000 meter

Schulting won dit seizoen twee World Cups op de 1000 meter en werd één keer verslagen door Kristen Santos uit de Verenigde Staten. De 24-jarige Friezin reed zaterdag al naar het brons op de 1500 meter. Op de 500 meter lag ze ook op koers voor een medaille, maar in het slot van de race klapte ze tegen het ijs na een net wat te moeilijke manoeuvre.

Vorig weekeinde in Debrecen pakte Schulting goud op de 500, 1000, 1500 meter en op de relay. Schulting is regerend Europees- en wereldkampioen allround. In Dordrecht krijgt ze later op zondag nog twee kansen op goud, beide keren op de aflossing (vrouwen en gemengd).

Ook Xandra Velzeboer presteerde uitstekend op de 1000 meter in Dordrecht. In de B-finale versloeg de 20-jarige Nederlandse grote namen als Arianna Fontana en Kristen Santos.