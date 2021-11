Suzanne Schulting pakt twee keer goud op relay na brons op 1000 meter

Schulting won dit seizoen twee World Cups op de 1000 meter en werd één keer verslagen door Kristen Santos uit de Verenigde Staten. De 24-jarige Friezin reed zaterdag al naar het brons op de 1500 meter. Op de 500 meter lag ze ook op koers voor een medaille, maar in het slot van de race klapte ze tegen het ijs na een net wat te moeilijke manoeuvre.

Vorig weekeinde in Debrecen pakte Schulting goud op de 500, 1000, 1500 meter en op de relay. Schulting is regerend Europees- en wereldkampioen allround. Ook Xandra Velzeboer presteerde uitstekend op de 1000 meter in Dordrecht. In de B-finale versloeg de 20-jarige Nederlandse grote namen als Arianna Fontana en Kristen Santos.

Toch twee keer goud Schulting

Later op de dag pakte Schulting alsnog twee keer goud. Kopvrouw Schulting bleef samen met Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer het Canadese team (zilver) en Italië (brons) voor. Zuid-Korea was als derde geëindigd, maar dat team werd gediskwalificeerd.

Het was voor de Oranje-rijdsters de derde zege in vier wereldbekerwedstrijden. De shorttracksters moesten zich één keer met zilver tevreden stellen.

Schulting had eerder op zondag ook goud gewonnen met het Nederlandse team op de gemengde estafette. Op de individuele nummers wist de 24-jarige Friezin dit weekeinde geen afstand te winnen, wel eindigde ze twee keer als derde.

De Nederlandse mannen werden al vroeg in het toernooi uitgeschakeld op het onderdeel aflossing.