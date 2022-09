Ajax start met Kudus als spits tegen Rangers FC

Kudus verving Brobbey afgelopen zaterdag ook al in de tweede helft van het thuisduel met SC Cambuur (4-0). Hij maakte het vierde doelpunt van Ajax. Kenneth Taylor keert ook terug in de basisformatie van de kampioen uit Amsterdam. Hij vormt tegen Rangers FC een middenveld met Edson Álvarez en Steven Berghuis. Steven Bergwijn en Dusan Tadic zijn de vleugelaanvallers van Ajax in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Davy Klaassen moet net als Brobbey op de bank plaatsnemen.

Bekijk ook: Eerste klap Ajax daalder waard in Champions League

Alfredo Morelos is wisselspeler bij Rangers FC. De Colombiaanse spits ontbrak in het uitduel met PSV om een plaats in de groepsfase van de Champions League. Trainer Giovanni van Bronckhorst vond hem onvoldoende fit en was niet tevreden over zijn houding.