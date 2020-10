’Ik snap de aandacht voor Tom Dumoulin, maar dat is niet het belangrijkst’

Het is maar zeer de vraag op Tom Dumoulin Madrid gaat halen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Er zullen er nog veel sneuvelen tijdens de net begonnen Spaanse oorlog op wielen, als de strijd van de eerste dagen op dezelfde manier wordt voortgezet. Na twee spektakel-etappes in de 75e Vuelta (met al vijf opgevers) is al veel duidelijk. Primoz Roglic blijft hongerig als een wolf zijn rode troon verdedigen tegen de furie van Movistar, en weet nu al dat hij daarbij niet meer op veel hulp van Tom Dumoulin hoeft te rekenen. Best kans dat die er ook snel de brui aan geeft.