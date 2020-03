Advies aan Nederlandse voetbalclubs: geen handen schudden

Dat heeft de overkoepelende Eredivisie CV alle clubs geadviseerd, meldt een woordvoerder. Bij de bekerwedstrijd Feyenoord - NAC Breda werd dat advies donderdagavond al opgevolgd.

Normaal gesproken geven de voetballers elkaar en de scheidsrechters voor en na de wedstrijd een hand. Ze lopen ook hand in hand met kinderen het veld op. De ECV adviseert om dat voorlopig niet meer te doen. Ook handen schudden met journalisten in de zogeheten mixed zone kunnen ze de komende weken beter niet doen.

In de Engelse Premier League heeft de organisatie hetzelfde advies gegeven. De KNVB komt niet met een 'verbod', maar laat dat over aan de clubs. Die mogen zelf beslissen of ze handen blijven schudden of kiezen voor bijvoorbeeld een 'boks' met de vuist of een begroeting met de ellebogen, zoals de voetbalsters van Oranje doen op het vierlandentoernooi in Frankrijk.