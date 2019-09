Medische staf PSV draait overuren voor ’Guti’ en Bergwijn

De middenvelder brak afgelopen zondag op de training bij de Mexicaanse nationale ploeg een middenhandsbeentje en moest worden geopereerd. Als Guti zich vandaag weer in Eindhoven meldt, zal direct worden bekeken of hem een manchet kan worden aangemeten waarmee hij verantwoord kan spelen.

Bekijk ook: Domper voor Gutiérrez en PSV

De Mexicaan heeft flink wat vlieguren achter de rug. Guti maakte zaterdag in en tegen de Verenigde Staten (0-3 zege) al een minuut na zijn invalbeurt zijn eerste interlandgoal voor Mexico. Een dag later ging het mis in New Jersey, van waar hij werd doorgevlogen naar Mexico-Stad. Alles in zijn hand staat weer op de juiste positie, maar het is nu afwachten hoeveel hinder de international met een speciale brace zal ondervinden en of hij kan spelen.

Waar Donyell Malen bij het Nederlands elftal een droomweek beleefde met zijn treffer tegen Duitsland en daaropvolgende basisdebuut tegen Estland, moest Steven Bergwijn verstek laten gaan wegens een hamstringblessure. De medische staf van PSV draait overuren om de nummer tien van Mark van Bommel fit te krijgen en bekijkt van dag tot dag zijn inzetbaarheid voor de komende belangrijke duels. Daarbij zal worden afgewogen of en wanneer hij minuten kan maken.

Ritsu Doan was na zijn transfer van FC Groningen tegen RKC Waalwijk nog niet speelgerechtigd, maar is er komende zaterdag tegen Vitesse bij. De 21-jarige international speelde afgelopen week voor Japan een helft in het vriendschappelijke duel met Paraguay en deed 66 minuten mee in het WK-kwalificatieduel tegen Myanmar. Japan won beide keren met 2-0.