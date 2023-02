Zoon motorsporticoon Doohan reserve bij Alpine in Formule 1

Doohan maakt sinds vorig jaar deel uit van het opleidingsprogramma van het Franse team. De Australiër zat eerder in de opleiding van Red Bull. Hij eindigde afgelopen jaar op de zesde plaats in het Formule 2-kampioenschap en mocht bij twee grands prix in de Formule 1 in de trainingen al wat ervaring opdoen in een auto van Alpine.

„Ik ben heel dankbaar voor deze kans”, aldus Doohan, die zijn werk als reservecoureur bij Alpine gaat combineren met het racen in de Formule 2. „Ik wil het team zo goed mogelijk helpen en natuurlijk zoveel mogelijk leren. Ik kan niet wachten op de testdagen in Bahrein.”

Zijn illustere vader Mick werd in de jaren negentig vijf keer wereldkampioen in de 500cc-klasse, de huidige MotoGP.