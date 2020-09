Kopzorgen Lionel Messi nog niet voorbij

De Spaanse competitie begon afgelopen week al, maar nog zonder onder meer Barcelona en Real Madrid. Die clubs krijgen wat langer de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen omdat ze vorige maand nog Europese verplichtingen hadden. De ploeg van trainer Ronald Koeman en middenvelder Frenkie de Jong opent La Liga in het laatste weekeinde van september thuis tegen Villarreal.

Uiteraard kijkt iedereen nu al uit naar de eerste El Clasico van het seizoen. Die staat gepland op zondag 25 oktober. En laat die datum nu net verkeerd vallen. Want op 8 oktober en 13 oktober staan er twee WK-kwalificatiewedstrijden gepland voor de Argentijnse nationale ploeg, tegen respectievelijk Ecuador en Bolivië.

Duivels dilemma

Op zich voldoende tijd om opnieuw in Catalonië te geraken, ware het niet dat de Spaanse overheid een quarantaineperiode van veertien dagen oplegt aan mensen die terugkeren uit Zuid-Amerika. Mocht Messi op 14 oktober dus terug in het land zijn, dan kan hij tot 28 oktober niet voetballen en mist hij dus de clash met Real Madrid. Tussendoor zou Messi ook de competitiewedstrijden tegen Getafe en Alaves moeten overslaan.

Argentinië zal zijn superster er maar wat graag bij hebben voor de start van de kwalificatiecampagne, want het liep het vorige WK op een haar na mis. Het was Messi die zijn land uiteindelijk in extremis hoogstpersoonlijk naar het toernooi in Rusland schoot. Maar Barcelona aast ook op wraak na de verloren titel van vorig seizoen en is de supporters wat verschuldigd na de heisa rond de vertrekwens van Messi. Een zege in Camp Nou tegen de grote rivaal zou daarbij natuurlijk helpen.

Tenzij de coronaregels in Spanje versoepeld worden, zit ’De Vlo’ dus met een gigantisch dilemma.