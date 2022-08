F1-baas Domenicali bevestigt: deur Spa-Francorchamps niet dicht

Zoals De Telegraaf eerder meldde is de kans dat België volgend jaar ook op de kalender staat groter geworden, nu een Grand Prix in Zuid-Afrika in 2023 nog niet aannemelijk is. „Ik zou voorzichtig zijn, als je wil stellen dat dit het laatste jaar is van de Belgische Grand Prix”, aldus Domenicali tijdens een persmoment met internationale media, waaronder deze krant. „Ik heb altijd gezegd dat we willen racen in Afrika en Zuid-Afrika is op dit moment dan het meest waarschijnlijk. Maar als we praten met nieuwe promotors, kijken we wel naar de lange termijn en niet naar een deal voor één jaar. We zoeken naar de juiste balans.”

Door de Franse Grand Prix gaat voor 2023 zeker een streep. Domenicali hoopt dat de voorlopige kalender binnen nu en enkele weken naar buiten komt. België lijkt voor volgend jaar gered, als Zuid-Afrika inderdaad op z’n vroegst in 2024 op de kalender staat. „De onderhandelingen lopen nog en je zal de mensen van de Belgische Grand Prix komend weekeinde vast vaak in mijn kantoor zien…”, glimlacht Domenicali, die ook bevestigt dat 24 het maximum aantal races is per jaar.

Monaco

„Dat is het getal waar we naar kijken. Hoewel er heel veel vraag is, wil ik niet meer races dan 24. Volgend seizoen zullen het er 23 of 24 zijn”, doelt Domenicali op de nog onzekere situatie in China, onder meer wat de coronamaatregelen aldaar betreft.

De oud-teambaas van Ferrari hoopt ook dat een nieuwe deal met de Grand Prix van Monaco, waarvan het contract ook na dit jaar afloopt, ergens in de komende weken wordt getekend. Vanaf 2024 of 2025 denkt Domenicali eveneens dat het waarschijnlijk wordt dat bepaalde circuits elkaar om het jaar gaan afwisselen om zo alsnog een plekje te verwerven. „Dat kan bijvoorbeeld een optie zijn voor Frankrijk en ik hoop dat ook Duitsland weer snel aan tafel komt. Daarnaast gaat de kalender er over twee jaar, in 2024, sowieso al wat anders uitzien omdat de Ramadan dan al begin maart begint.”