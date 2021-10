Live: Nog drie duels op Eredivisie-zondag

Voetbal

NEC stoïcijns naar zege in lege Goffert

NEC is volwassen omgegaan met de handicap van het spelen in een leeg Goffert-stadion. De ploeg van trainer Rogier Meijer was een klasse beter dan een opnieuw tegenvallend FC Groningen en handhaaft zich dankzij een 3-0 zege in de subtop.