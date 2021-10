Live: PSV met Vertessen maar zonder Götze tegen FC Twente

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget. met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

PSV is als eerste aan de beurt, de formatie van Roger Schmidt trapt om 16.30 uur in Eindhoven af tegen FC Twente. De Eindhovenaren staan na de nederlaag van vorige week vier punten achter koploper Ajax, FC Twente staat met een zevende plaats in de subtop.

PSV start met Yorbe Vertessen. De Belgische aanvaller krijgt van zijn trainer Roger Schmidt de voorkeur boven Bruma, die vorige week tegen Ajax mocht starten.

Jordan Teze is de rechtsback van PSV. Phillipp Mwene moet genoegen nemen met een plaats op de bank. Mario Götze maakt geen deel uit van de selectie van PSV.

Bij FC Twente ontbreekt Lars Unnerstall. De doelman is niet hersteld van een blessure die hij woensdag opliep in een bekerduel met O.S.S.’20. Jeffrey de Lange verdedigt het doel van FC Twente in Eindhoven.

Ajax treft in Heracles Almelo de club die vorig weekend met 1-0 onderuit ging bij PEC Zwolle. Schlemiel van die avond was Rai Vloet, die een strafschop op de ’Panenka-wijze’ nam, én miste. Met een dertiende plaats hebben de Almeloërs nog niet echt de topvorm te pakken dit seizoen.

SC Heerenveen staat negende en komt bij winst op Vitesse gelijk in punten met de Arnhemmers, die wat recht willen zetten. Dankzij een strafschop in blessuretijd ging de ploeg van Thomas Letsch in eigen huis onderuit (1-2) tegen het gepromoveerde Go Ahead Eagles.

AZ sluit vanaf 21.00 uur de zaterdagavond af, als het tegen PEC Zwolle een gooi gaat doen naar een plaats in het linkerrijtje. De Alkmaarders staan na de matige start van het seizoen nog altijd maar elfde, maar hebben nog een inhaalduel tegoed.

Zaterdag

16.30 uur: PSV - FC Twente

18.45 uur: Heracles Almelo - Ajax

20.00 uur: SC Heerenveen - Vitesse

21.00 uur: AZ - PEC Zwolle

Zondag

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Feyenoord

14.30 uur: NEC - FC Groningen

16.45 uur: RKC Waalwijk - SC Cambuur

16.45 uur: FC Utrecht - Willem II

20.00 uur: Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard

