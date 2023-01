Record: Klassieker van zondag best bekeken Eredivisie-duel ooit

Het vorige record werd eerder dit seizoen neergezet door de topper tussen Ajax en PSV. Toen keken er ruim 1,5 miljoen mensen.

ESPN deed ook goede zaken met de voor- en nabeschouwing. Die werden door respectievelijk 733.000 en bijna 1,1 miljoen mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek. De samenvattingen van de Eredivisie op NPO 1 trokken in de vooravond bijna 1,9 miljoen kijkers.

Heel Holland Bakt

Het duel in De Kuip eindigde in een 1-1 gelijkspel. De Rotterdammers blijven daarmee koploper in de Eredivisie. Ajax bezet nu de vijfde plaats.

Naar de zesde aflevering van Heel Holland Bakt keken op NPO 1 net als vorige week ruim 2,8 miljoen mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. De Omroep MAX-show was daarmee ruimschoots het best bekeken programma op primetime. RTL 4 scoorde met de spelshow The Floor waar 942.000 mensen naar keken.