Romain Grosjean mag dinsdag ziekenhuis verlaten

De 34-jarige Grosjean „zet zijn herstel verder in het Bahrein Defence Force-ziekenhuis, waar hij de nacht heeft doorgebracht”, zo meldt Haas op Twitter.

„De behandeling van de brandwonden op de rug van zijn beide handen verloopt goed.” Teambaas Günther Steiner heeft Grosjean een bezoekje gebracht. „We verwachten dat hij dinsdag het ziekenhuis mag verlaten.”

Fittipaldi vervangt Grosjean

De komende Formule 1-race zit Pietro Fittipaldi bij Haas Formula One Racing achter het stuur. De Braziliaanse reservecoureur vervangt de gewonde Grosjean.

Pietro Fittipaldi Ⓒ action press

Pietro Fittipaldi is de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. Hij zal zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport.

Grosjean overleefde zondag een zware crash kort na de start van de Grote Prijs van Bahrein. Zijn bolide knalde hard in de vangrail en vloog in brand. De coureur wist uit het hevig brandende wrak te klimmen en liep voornamelijk brandwonden aan zijn handen op.

„We hebben besloten dat het voor Romain toch het beste is minstens één race over te slaan. Daarna was de keuze eenvoudig om Pietro als vervanger aan te wijzen. Hij is al twee jaar onze reserve”, zei teambaas Günther Steiner. „Hij is al die tijd geduldig geweest en is klaar voor deze situatie. Het is voor hem een mooie kans te laten zien wat hij in zijn mars heeft.”

De 24-jarige Fittipaldi heeft al twee keer getest in een racewagen van Haas. Hij stapt vrijdag in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Sakhir voor de derde keer achter het stuur van een Formule 1-bolide van het Amerikaanse team. „Ik ben de teamleiding heel dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij stellen, maar het belangrijkste is toch dat Romain gezond is en betrekkelijk kleine verwondingen heeft na die enorme crash”, aldus Fittipaldi.

Grosjean, die na dit seizoen vertrekt bij het team van Haas, bracht de nacht door in het ziekenhuis. Hij liet in een korte video vanaf zijn ziekbed weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. De 34-jarige Fransman, met beide handen in het verband vanwege de opgelopen brandwonden, bedankte alle hulpverleners op het circuit van Sakhir en in het ziekenhuis voor hun werk.