Column: Chemie zoek bij Feyenoord, individueel belang boven clubbelang

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - Uiteindelijk liet de clubleiding van Feyenoord de selectiespelers er niet aan te pas komen om te beslissen over het al of niet doorgaan de rest van het seizoen met trainer Dick Advocaat. In onderling overleg besloten technisch directeur Frank Arnesen en Advocaat om samen het seizoen in De Kuip te voltooien alvorens Arne Slot het stokje overneemt van de afscheidnemende 73-jarige Hagenaar. „We willen samen het seizoen afmaken”, communiceerde de Rotterdamse club.