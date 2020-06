Liverpool moet wachten door zege Manchester City

De ploeg van Pep Guardiola mag daardoor blijven hopen op het landskampioenschap, al lijken The Citizens gezien de ruime achterstand nog slechts een theoretische kans te hebben om The Reds van de eerste titel sinds 1990 af te houden. Met nog negens duels te spelen is het verschil maar liefst 22 punten.

Ook Everton zal blij zijn met de zege van City. Als de ploeg uit Manchester van Arsenal had verloren, had rivaal en stadgenoot Liverpool vrijdag op Goodison Park de titel in de wacht kunnen slapen. Nu worden Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en teamgenoten twee dagen later in het thuisduel met Crystal Palace mogelijk kampioen.

Manchester City-vedette Kevin De Bruyne en Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang beginnen de wedstrijd met een statement voor ’Black Lives Matter’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Emotioneel moment

Evenals eerder op de avond bij het duel tussen Aston Villa en Sheffield United (0-0) begon het duel met een moment van stilte voor de slachtoffers van de coronapandemie.

Voor beide trainers was dat een extra emotioneel moment. Mikel Arteta, de coach van Arsenal en de vroegere assistent van Guardiola, raakte besmet met het coronavirus. Hij is al langere tijd hersteld. In Spanje overleed de moeder van Guardiola aan Covid-19.

Na de stille herdenking knielden alle spelers in Birmingham en Manchester, inclusief de scheidsrechters, als steunbetuiging aan de antiracisme-beweging. Op de achterkant van de shirts stond de slogan ’Black Lives Matter’ daar waar normaal de namen van de spelers te lezen zijn.

Arsenal-trainer Mikel Arteta en Manchester City-collega Pep Guardiola. Ⓒ Hollandse Hoogte

David Luiz

City won woensdag in het Etihad stadium, waar FIFA-geluiden het gemis van de fans moesten opvangen, dankzij treffers van Raheem Sterling, Kevin De Bruyne en Phil Foden.

De eerste twee goals werden ingeleid door fouten van Arsenal-invaller David Luiz. De Braziliaan, die na 24 minuten de geblesseerde Pablo Mari verving, verkeek zich vlak voor rust op het natte veld op een stuiterbal, waarna Sterling van dichtbij hard raakschoot.

Arsenal zag in de eerste helft Granit Xhaka (foto) en Pablo Mari al in de eerste helft wegvallen met blessures. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vijf minuten na de onderbreking trok Luiz City-middenvelder Riyad Mahrez in zijn eigen strafschopgebied naar de grond, waarna hij met rood kon inrukken. De Bruyne hield zijn zenuwen in bedwang en stuurde Arsenal-doelman Bernd Leno naar de verkeerde hoek: 2-0.

Invaller Foden zorgde in de slotfase voor de eindstand. De jonge Engelsman schoot raak na een inzet van Sergio Aguero op de paal.

Eric Garcia verlaat per brancard het veld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Eric Garcia

City-verdediger Eric Garcia stond op dat moment al niet meer op het veld. De Spanjaard liep een op het oog ernstige blessure op na een clash met zijn eigen doelman Ederson. Garcia werd minutenlang behandeld op het veld en uiteindelijk per brancard naar de kleedkamer vervoerd.