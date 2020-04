Kjeld Nuis keurt leeuwenfoto van Memphis Depay af

Zo keurt schaatser Kjeld Nuis het af. Eerst stuurt hij een duim naar beneden, maar als iemand vraagt waarom, legt de tweevoudig olympisch kampioen het uit.

Memphis Depay met de welp op zijn schouder Ⓒ Instagram Memphis Depay

„Dieren horen in Afrika in het wild op te groeien, slechter voorbeeld dan dit kan niet. Daarom...verder fantastische voetballer, maar heel jammer dit”, laat hij in een reactie op de foto weten.

Ook entertainer en presentator Gordon haakt in op de foto. Ook hij vindt het niet kunnen. „So not done!”, schrijft hij. Nuis onderschrijft dit. „Echt!”

Ⓒ Instagram Memphis Depay

Toch is niet iedereen negatief over de foto. De Nederlandse rapper Frenna is kort maar krachtig. Hij ziet de vergelijking tussen Depay en de Welp wel. „Lions”, zegt hij. Velen zien in de geblesseerde spits ook wel de ’Tiger King’, oftwel Joe Exotic, die momenteel een hit is op streamingdienst Netflix. „MemphExotic”, merkt iemand onder de foto op. Anderen plaatsen alleen het hoofd van een leeuw als reactie en lijken de foto wel te kunnen waarderen. Het is niet duidelijk waar de foto met de welp is genomen.

Memphis Depay staat bekend als een excentriek persoon met een uitgesproken mening. De international revalideert momenteel nog steeds van een zware kruisbandblessure, die hij eind december 2019 opliep. Hierdoor leek de Lyon-aanvaller het EK voetbal van komende zomer te gaan missen. Door het heersende nieuwe coronavirus werd het Europees kampioenschap echter met een jaar uitgesteld en krijgt hij de kans om op tijd te herstellen.