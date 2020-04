Stevige kritiek op Memphis Depay na leeuwenfoto: ’Dan is het echt foute boel’

Sanne Kuijpers heeft namens de World Animal Protection Nederland gereageerd op de post. „We betreuren het dat Depay deze foto heeft geplaatst. Als je op deze manier met wilde dieren in contact kunt zijn, is het echt foute boel en gaat er dierenleed achter schuil”, aldus de campagnemanager wilde dieren.

„De handel in wilde dieren, ter vermaak van mensen, is onnodig en veroorzaakt ontzettend veel leed. Vaak worden leeuwenwelpen speciaal gefokt om te dienen als selfie-knuffeldier. Als ze hiervoor te groot zijn, kun je er nog een tijdje mee wandelen en uiteindelijk worden ze vaak gevaarlijk en ingewisseld voor een nieuw exemplaar. De oude worden dan afgeschoten. Met deze foto geeft Depay het verkeerde voorbeeld. We hopen natuurlijk dat hij de foto offline haalt en inzien dat dit geen goede zet is geweest. Wilde dieren horen in het wild, ze zijn er niet voor ons vermaak. Dat moet je ook zeker niet willen promoten.”

Schaatser Kjeld Nuis keurt de actie eveneens af. Via Instagram reageerde hij met een ’duimpje’ naar beneden, om daar later ook nog tekst en uitleg bij te geven.

Memphis Depay met de welp op zijn schouder Ⓒ Instagram Memphis Depay

„Dieren horen in Afrika in het wild op te groeien, slechter voorbeeld dan dit kan niet. Daarom...verder fantastische voetballer, maar heel jammer dit”, laat hij in een reactie op de foto weten.

Ook entertainer en presentator Gordon haakt in op de foto. Ook hij vindt het niet kunnen. „So not done!”, schrijft hij. Nuis onderschrijft dit. „Echt!”

Ⓒ Instagram Memphis Depay

Vergelijking

Toch is niet iedereen negatief over de foto. De Nederlandse rapper Frenna is kort maar krachtig. Hij ziet de vergelijking tussen Depay en de Welp wel. „Lions”, zegt hij.

Velen zien in de geblesseerde spits ook wel de ’Tiger King’, oftwel Joe Exotic, die momenteel een hit is op streamingdienst Netflix. „MemphExotic”, merkt iemand onder de foto op. Anderen plaatsen alleen het hoofd van een leeuw als reactie en lijken de foto wel te kunnen waarderen. Het is niet duidelijk waar de foto met de welp is genomen.

Memphis Depay staat bekend als een excentriek persoon met een uitgesproken mening. De international revalideert momenteel nog steeds van een zware kruisbandblessure, die hij eind december 2019 opliep. Hierdoor leek de Lyon-aanvaller het EK voetbal van komende zomer te gaan missen. Door het heersende nieuwe coronavirus werd het Europees kampioenschap echter met een jaar uitgesteld en krijgt hij de kans om op tijd te herstellen.