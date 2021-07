Titelverdediger Mexico bereikt halve finales op Gold Cup

Titelverdediger Mexico maakte de drie doelpunten tussen de 26e en 38e minuut. De treffers kwamen op naam van Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos en Orbelín Pineda. Ajacied Edson Álvarez had een basisplaats en werd in de 81e minuut gewisseld. PSV'er Érick Gutiérrez deed alleen de laatste 20 minuten mee. Héctor Moreno (ex-AZ) had net als Álvarez een basisplek.

Mexico neemt het in de halve eindstrijd op tegen Canada of Costa Rica. Qatar ontmoet de winnaar van het duel tussen de Verenigde Staten en Jamaica. Qatar doet mee aan de Gold Cup, het kampioenschap voor teams uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, ter voorbereiding op het wereldkampioenschap van volgend jaar. Qatar organiseert dat toernooi.