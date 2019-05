Bertens en Haase blijven staan

Bertens nam een week rust nadat ze het WTA-toernooi van Charleston had gewonnen, maar ze bleef desondanks op de 21e plaats staan. De enige verandering in de top van de wereldranglijst kwam op naam van de Belgische Elise Mertens, die dankzij haar toernooizege in Lugano van twintig naar zeventien ging.

Robin Haase strandde afgelopen week op het graveltoernooi van Marrakech al in de eerste ronde. De 31-jarige Hagenaar bleef wel de nummer 44 van de wereld. Haase staat maandag op het masterstoernooi van Monte Carlo in de eerste ronde tegenover Andrei Roeblev. Bij winst op de twintigjarige Rus, opgeklommen naar plek 33 op de wereldranglijst, wacht een duel met Dominic Thiem. De Oostenrijker is de mondiale nummer zeven.

Rafael Nadal, de aanvoerder van de wereldranglijst, gaat op jacht naar zijn elfde titel op het gravel in Monte Carlo.