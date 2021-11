Kabinet staat volle Kuip toe tijdens Klassieker

Voetbal

Italië of Portugal mist WK voetbal

Italië of Portugal mist volgend jaar het WK 2022 in Qatar. Beide landen zitten op het zogeheten ’pad C’ in de play-offs, waardoor de Zuid-Europese grootmachten elkaar in de ’finale’ kunnen treffen, waarin er maar een van de twee een ticket voor de eindronde kan winnen.