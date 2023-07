Vanmarcke moet stoppen vanwege hartproblemen: ’Fietsen zal altijd mijn passie zijn’

„Het is heel verdrietig en pijnlijk om op deze manier het einde van mijn carrière aan te kondigen”, aldus Vanmarcke. „Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat de problemen met mijn hart op tijd zijn ontdekt. Ik ga nu de tijd nemen om bij mijn familie te zijn, de situatie te accepteren en na te denken over wat ik in de toekomst wil doen. Mijn hele leven staat in het teken van fietsen. Fietsen zal altijd mijn passie zijn.”

Bekijk hieronder de tweet.

Vanmarcke begon veertien jaar geleden als prof bij Topsport Vlaanderen en belandde in 2011 bij Garmin. Twee jaar later stapte hij over naar Belkin, de opvolger van Rabobank. Daar reed hij als een van de klassiekerspecialisten tot en met 2016 toen de ploeg inmiddels LottoNL-Jumbo heette. Vervolgens fietste hij nog voor EF Pro Cycling en Israël-Premier Tech.

Vanmarcke eindigde in 2013 als tweede in Parijs-Roubaix en in de Ronde van Vlaanderen werd hij zowel in 2014 als 2016 derde.