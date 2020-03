PSG-doelman Navas vlucht met privé-vliegtuig naar Costa Rica

De doelman van Paris Saint-Germain is met zijn vrouw en drie kinderen naar zijn geboorteland Costa Rica gevlogen.

Navas zou voor zo’n 200.000 euro een privévliegtuig hebben geregeld. Het vliegverkeer in Frankrijk ligt nagenoeg stil wegens de pandemie. „We zijn ook maar mensen en we zijn bang”, vertelde hij bij aankomst in San José aan een lokale radiozender. „Ik doe dit ook voor mijn gezin. We willen dichtbij de hele familie zijn.”

Neymar en Thiago Silva

Als Navas terugkeert naar Frankrijk, moet hij eerst twee weken in quarantaine. Hij is niet de eerste speler van PSG die Frankrijk ontvlucht. Neymar en Thiago Silva verblijven inmiddels in Brazilië. Zij vertrokken uit Parijs toen Frankrijk nog geen strikte coronamaatregelen had ingevoerd.

In Frankrijk mogen alleen nog mensen naar buiten voor werk, zorg of boodschappen.