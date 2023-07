Gastland Nieuw-Zeeland ligt eruit, historische WK-zege Marokko

Zwitserland werd groepswinnaar met 5 punten. Uit dezelfde groep kwalificeerde ook Noorwegen zich voor de achtste finales. De Scandinavische vrouwen hadden geen enkel probleem met de Filipijnen. De nummer 12 van de wereld won met liefst 6-0. Bij de rust leidden de Noorse vrouwen met 3-0 door doelpunten van Sophie Roman Haug (2) en Caroline Graham Hansen. Dankzij een eigen doelpunt van Alicia Barker en treffers van Guro Reiten en nogmaals Roman Haug werd het 6-0.

Het WK wordt gehouden in Nieuw-Zeeland en Australië, dat zich nog moet kwalificeren voor de knock-outfase.

Ibtissam Jraidi schreeuwt het uit van vreugde na haar vroege goal. Ⓒ AFP

Knock-outfase lonkt voor Marokko na historische zege

Marokko heeft zijn eerste WK-zege ooit geboekt. Een doelpunt van Ibtissam Jraidi was voldoende om Zuid-Korea te verslaan: 1-0. De Marokkaanse ploeg had de eerste wedstrijd op het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland nog met 6-0 verloren van Duitsland.

Jraidi scoorde al in de zesde minuut met een kopbal uit een voorzet van Hanane Ait El Haj. Marokko neemt het in de laatste groepswedstrijd op tegen Colombia, dat later op zondag tegen Duitsland speelt.

De in Nederland opgegroeide Rkia Mazrouai bleef op de bank bij de Marokkaanse ploeg.

Nouhaila Benzina. Ⓒ EPA

Verdedigster Nouhaila Benzina werd de eerste speelster die een WK-wedstrijd speelde met een hijab. Wereldvoetbalbond FIFA hief het verbod op het dragen van een hoofddoek, eerder ingesteld om „gezondheids- en veiligheidsredenen”, op in 2014. Benzina speelde in het openingsduel met Duitsland niet mee. Marokko is het eerste Arabische en Noord-Afrikaanse land dat zich kwalificeerde voor het WK.