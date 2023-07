Knock-outfase lonkt voor Marokko na historische WK-zege

Jraidi scoorde al in de zesde minuut met een kopbal uit een voorzet van Hanane Ait El Haj. Marokko neemt het in de laatste groepswedstrijd op tegen Colombia, dat later op zondag tegen Duitsland speelt.

De in Nederland opgegroeide Rkia Mazrouai bleef op de bank bij de Marokkaanse ploeg.

Nouhaila Benzina. Ⓒ EPA

Verdedigster Nouhaila Benzina werd de eerste speelster die een WK-wedstrijd speelde met een hijab. Wereldvoetbalbond FIFA hief het verbod op het dragen van een hoofddoek, eerder ingesteld om „gezondheids- en veiligheidsredenen”, op in 2014. Benzina speelde in het openingsduel met Duitsland niet mee. Marokko is het eerste Arabische en Noord-Afrikaanse land dat zich kwalificeerde voor het WK.