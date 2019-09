Rodetruidrager Roglic: ’Morgen gevaarlijke dag in Vuelta’

„Het was een snelle en pittige start, maar het team deed geweldig werk. Ik ben blij hoe we vandaag de dag doorgekomen zijn. Alles was eigenlijk onder controle. We hebben laten zien hoe sterk we zijn. Ook de jongens die in de eerste week gevallen zijn, bleken weer in orde. We moeten gewoon ons best blijven doen, zo simpel is het”, leite Roglic weten op de website van zijn ploeg.

De Vuelta vervolgt donderdag met een opnieuw een glooiende rit door het Baskenland. De finish ligt na 171 kilometer in Bilbao.

Roglic: „Morgen is weer een gevaarlijke dag, met een korte steile aankomst. We zullen zien hoe de race gaat verlopen. Ik hoop de trui tot in Madrid te dragen. Ik voel me in ieder geval nog erg goed.”