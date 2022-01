Cristiano Ronaldo en Manchester United moeten pijnlijke nederlaag incasseren

De oefenmeester had Bruno Fernandes gepasseerd en gaf Ronaldo de aanvoerdersband. En hij had nog een verrassing in de basis: verdediger Phil Jones. Hij maakte na 707(!) dagen zijn rentree bij United.

Jones speelde voor het laatst in januari 2020. Sindsdien had hij meerdere blessures, vooral aan een knie. Hij kreeg weer een kans omdat in de defensie Harry Maguire en Eric Bailly niet beschikbaar waren. Donny van de Beek mocht weer de bank warmhouden en deed dat wederom de volle 90 minuten.

Megakans United

Het begin van de wedstrijd ging heen en weer. Mason Greenwood zorgde voor gevaar, maar aan de andere kant moest David De Gea meerdere malen in actie komen. Sterker nog, bij de theepauze stond de brilstand op het scorebord en daar mochten de Mancunians niet eens over klagen.

Een kwartier na rust bracht Rangnick toch Fernandes, voor Greenwood. De Portugees kreeg een kleine tien minuten later dé kans op de 1-0. In vrije positie binnen de zestienmeter knalde hij hem op de lat.

Pijnlijke nederlaag

Een minuut daarna leek landgenoot Ronaldo alsnog de 1-0 aan te tekenen, maar het was buitenspel. De lat werd aan de andere kant ook geraakt, door Romain Saiss. Maar de stand bleef nog immer 0-0. Totdat Joao Moutinho in de 82e minuut een afgeslagen bal op de pantoffel nam: 0-1. Een pijnlijke nederlaag voor United, want de gelijkmaker viel niet meer.

Voor Rangnick en co was het een uitstekende kans om aansluiting te vinden bij de top vier van de Premier League. Deze plekken geven recht op deelname aan de Champions League.

