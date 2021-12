Rob Cross na waanzinnige slotbeurt naar laatste 16, Peter Wright door na valse start

De wedstrijd ging direct op hoog niveau van start, waarbij Cross een 147 finish bewerkstelligde in de tweede game van de wedstrijd. Uiteindelijk won Cross die eerste set door in de laatste leg Gurney te breaken. Het niveau in de tweede set was beduidend lager. Vooral in de tweede leg leken beiden het vermogen om uit te gooien te hebben verloren. Het was Gurney die de leg won, maar Cross hervond niet veel later zijn finish-kwaliteiten en besliste de set vanaf 108.

Superchin knokte zich terug in de wedstrijd. Hij behield zijn eigen set, terwijl Cross steeds meer moeite had om Gurney bij te benen in de legs. In de vierde set brak Gurney de wereldkampioen van 2016 zelfs voor het eerst. Ondanks een 0-2 voorsprong in die set moest hij het vierde bedrijf toch aan Cross laten.

Cross leek vervolgens eenvoudig zijn set uit te gooien en stond al snel een break voor, maar Gurney knokte zich knap terug en pakte ook in de vijfde game het initiatief van de startende Cross. Met een paar slechte beurten, gaf hij dat weer uit handen. Cross verzuimde het vervolgens af te maken, met een van zijn drie matchdarts, waarna Gurney alsnog de zesde set won.

Dus moest er een beslissende set gespeeld worden. Hierin bleek dat Cross mentaal niet van de leg was, want hij brak Gurney direct. Deze verzilverde hij met een 116 finish. Gurney kopieerde dat vervolgens in zijn eigen beurt. Zo kreeg Cross voor de derde keer de kans om met een leg die hij begon de wedstrijd uit te gooien. Dit keer faalde hij niet. Cross gooide de laatste leg uit vanaf 170.

Andere pijlen

De in een kerstige outfit gestoken Peter Wright begon dramatisch aan de wedstrijd met voor hem nieuwe pijlen en leverde direct de set die hij zelf begon in. In de tweede set brak Wright Heta weliswaar direct, maar het lukte hem niet om die break vast te houden.

Het gemiddelde van de kampioen van 2020 was in de tweede set ook ver onder de maat. Heta was zonder uitzonderlijk te gooien wel van een degelijk niveau en liep uit naar een 2-0 voorsprong.

In de pauze besloot Wright daarom terug te keren naar zijn oude vertrouwde pijlen en daarmee verliep het pardoes een stuk beter voor de Schot. Hij kwam terug tot 2-1 in sets met een finish van 161 in de beslissende leg. Wright leek ontketend en brak de Australiër direct en toverde ook regelmatig hoge finishes uit zijn hoed. Zodoende was de stand na vier sets weer gelijk.

Heta kon zijn opponent simpelweg niet meer bijbenen en verloor de vijfde set zelfs met 3-0. Het gemiddelde van de nummer 31 van de plaatsingslijst was nog niet eens zo slecht, maar Wright was helemaal los. Hij won uiteindelijk tien van de laatste elf legs in de partij en plaatste zich ondanks de valse start overtuigend.