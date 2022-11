Geblesseerde Mané steekt Senegal hart onder de riem voor wedstrijd tegen Oranje

De aanvaller van Bayern München is de grote afwezige bij Senegal. De sterspeler was opgenomen in de WK-selectie, hoewel hij enkele dagen eerder een blessure aan het rechterkuitbeen had opgelopen. Uit medisch onderzoek bleek dat een operatie noodzakelijk was. De 30-jarige Sané is afgelopen donderdag geopereerd in een ziekenhuis in Innsbruck.

„Godzijdank is de operatie goed verlopen en ik wil deze gelegenheid aangrijpen om jullie allemaal te bedanken en mijn waardering uit te spreken”, aldus Mané. Het is onduidelijk hoe lang de spits is uitgeschakeld, maar het zou wel eens drie maanden kunnen zijn.

De wedstrijd tussen Oranje en Senegal begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.