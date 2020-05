Dit zijn de noodmaatregelen voor het betaald voetbal

Steven Berghuis dribbelt namens Feyenoord op Ricardo Rodriguez van PSV af. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) kwamen donderdagmiddag naar buiten met het feit dat er een historisch akkoord is bereikt over een pakket aan noodmaatregelen voor het betaald voetbal. Maar wat houden die nu precies in?