Ruud Vormer: ’We hadden veel gezopen met z’n allen’

„Ik had er met de coach over gesproken. Hij vroeg of ik wel wou spelen. Natuurlijk wilde ik dat”, aldus Vormer. „Het feestje zat wel nog een beetje in de benen. We hadden veel gezopen met z’n allen, dus logisch dat het in de benen zit. Je pakt niet je rust zoals normaal. Dus mijn benen waren zwaar, maar dat is niet erg! We hebben een leuke pot neergezet.”

Vormer ging ook nog even in detail over de festiviteiten van afgelopen donderdag. „We waren rond drie uur in de nacht in Knokke, en pas om half acht ben ik in bed gekropen. Om 9 uur moest ik er wel al opnieuw uit, want we moesten op de club zijn voor een coronatest. We hebben we wel echt genoten.”

Plogenoot Bas Dost: „We zijn kampioen en daar zijn we blij mee. Het is mijn eerste titel en dat is toch speciaal. Ik weet waar ik vandaan kom, dus ik ben hier enorm trots op. De titel was ook de reden waarom ik naar hier kwam. Kampioen word je niet zomaar.”

Bron: Het Nieuwsblad