Mathieu van der Poel geeft zichzelf nog een dag voor beterschap

Door onze Telesportredactie

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Voor Mathieu van der Poel was de vijfde etappe van de Tour de France al geen pretje en een dag later was het opnieuw kommer en kwel voor de 27-jarige Nederlander. Al in de prille beginfase moest hij het peloton laten gaan.