Liverpool blijft bij Everton steken op 0-0

En dat betekent dat de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum maandagavond nog geen kampioen zonder te spelen kan worden. Manchester City, de enige overgebleven ’concurrent’ voor koploper Liverpool, speelt dan thuis tegen Burnley. Had Liverpool gewonnen van Everton, dan was de ploeg bij een nederlaag van City maandagavond kampioen geworden.

Weinig spektakel

Dat scenario kan nu dus de prullenbak in. Met Van Dijk in de basis en Wijnaldum op de bank werkte Liverpool een moeizame eerste helft af van de stadsderby. Kilometervreter James Milner moest al voor rust geblesseerd van het veld, en daarmee waren de opmerkelijke momenten wel zo’n beetje genoemd.

Twintig minuten na rust verving Wijnaldum Naby Keïta. Liverpool had het meeste balbezit, maar zonder de niet helemaal fitte Mo Salah (ook hij zat op de bank) kreeg het niet echt veel grote kansen. Everton was in de slotfase nog het gevaarlijkst. Richarlison stuitte van dichtbij op doelman Alisson Becker en de goalie van Liverpool stond ook paraat bij een knappe hakbal van Dominic Calvert-Lewin.

Everton dichtbij

De rebound werd door Tom Davies op de paal geschoten, en zo dichtbij kwam Liverpool niet. Een vrije trap van Fabinho leverde de ploeg in de blessuretijd nog bijna het volle pond op, maar de Merseyside-derby eindigde zoals hij begon: 0-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

ITALIË: Atalanta overtuigend van start

Atalanta heeft in de Serie A de eerste wedstrijd na de coronapauze overtuigend gewonnen. De ploeg van de basisspelers Hans Hateboer en Marten de Roon was op eigen veld met 4-1 te sterk voor middenmoter Sassuolo. Voor de thuisclub kwamen Berat Djimsiti, Duvan Zapata en Mehi Bourabia (eigen doel) in de eerste helft tot scoren. Na de rust trof de Colombiaan Zapata opnieuw doel. In de extra tijd scoorde Bourabia opnieuw, deze keer in het juiste doel.

Atalanta verstevigde met de ruime overwinning de vierde plaats, die in Italië ook nog recht geeft op deelname aan de Champions League. Nummer 5 AS Roma staat nu op zes punten. Hateboer en De Roon speelden de gehele wedstrijd bij Atalanta.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A

SPANJE: Valencia mengt zich weer in strijd om Europese plekken

In Spanje heeft Valencia de eerste overwinning na de coronastop behaald. De ploeg van trainer Albert Celades versloeg op eigen veld Osasuna met 2-0. Voor de thuisclub kwamen Conçalo Guedes en Rodrigo tot scoren. Namens Valencia verdedigde international Jasper Cillessen het doel.

Door de overwinning doet Valencia als nummer 8 weer volop mee in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van Cillessen verloor afgelopen donderdag met 3-0 bij Real Madrid en speelde eerder bij de hervatting van La Liga met 1-1 gelijk tegen Levante.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga